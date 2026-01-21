Усика визнали автором найкращого нокауту 2025 року – відео

Усик – Дюбуа / © Associated Press

Всесвітня боксерська рада (WBC) визнала чемпіона світу за версіями WBA, WBC та IBF у надважкій вазі Олександра Усика автором найкращого нокауту 2025 року.

Український боксер став переможцем у номінації "Нокаут року", отримавши нагороду за свою видовищну дострокову перемогу над британцем Даніелем Дюбуа у поєдинку, який відбувся минулого літа в Лондоні.

"Усик довів, що, окрім майстерної техніки, він також володіє силою завершального удару. Українець видовищно зупинив такого гіганта, як Дюбуа, ударом, який став ідеальним завершенням його приголомшливого виступу в надважкій вазі", – йдеться у повідомленні на сайті WBC.

У липні 2025 року Усик нокаутував Дюбуа в п'ятому раунді та утретє в кар'єрі здобув звання абсолютного чемпіона світу. Спочатку Усик зібрав усі пояси у крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), а потім двічі – у хевівейті.

Це був другий бій між Усиком і Дюбуа. У першому поєдинку, який відбувся в серпні 2025 року в польському Вроцлаві, українець нокаутував британця у дев'ятому раунді.

У послужному списку 39-річного Усика 24 перемоги (15 – нокаутом) у 24 поєдинках на професійному рингу.

Нагадаємо, у листопаді Усик відмовився від титулу WBO, через що втратив звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

Олександр планує повернутися на ринг 2026 року та хоче провести бій з американцем Деонтеєм Вайлдером.

Українцю вже дозволили провести добровільний захист титулу WBC і самостійно обрати собі суперника для наступного поєдинку.

За словами менеджера українського боксера Егіса Клімаса, бій між Усиком і Вайлдером може відбутися наприкінці квітня або на початку травня 2026 року в США.