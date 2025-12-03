Усику дозволили провести добровільний захист титулу WBC: хто стане його суперником

Олександр Усик / © Associated Press

Реклама

Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBC та IBF Олександр Усик отримав дозвіл провести добровільний захист титулу WBC.

Про це повідомив президент WBC Маурісіо Сулейман у коментарі Sky Sports.

За його словами, організація вже задовольнила запит українця, дозволивши йому обрати собі суперника з топ-10 рейтингу WBC. Нещодавно Усик заявив, що хоче провести бій з американцем Деонтеєм Вайлдером.

Реклама

"Усик попросив у нас провести добровільний захист титулу WBC. Сьогодні ми дали йому такий дозвіл. Якщо Усик справді хоче битися з Вайлдером, то він доступний для цього бою.

Деонтей перебуває в топ-10 рейтингу WBC і може стати суперником Усика у разі згоди обох сторін", – сказав Сулейман.

Нагадаємо, у листопаді Усик відмовився від титулу WBO, через що втратив звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

Новим володарем пояса WBO став Фабіо Вордлі. Британця, який у жовтні цього року переміг новозеландця Джозефа Паркера, підвищили з тимчасового до повноцінного чемпіона організації.

Реклама

У послужному списку 38-річного Усика 24 перемоги (15 – нокаутом) у 24 поєдинках на професійному рингу.

Востаннє Олександр виходив у ринг у липні цього року, коли нокаутував британця Даніеля Дюбуа та утретє в кар'єрі здобув звання абсолютного чемпіона світу. Спочатку Усик зібрав усі пояси у крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), а потім двічі – у хевівейті.

На рахунку 40-річного Вайлдера 44 перемоги (43 – нокаутом), одна нічия та чотири поразки на профірингу.

Американець програв 4 з останніх 6 боїв: двічі достроково поступився британцю Тайсону Ф'юрі, одностайним рішенням суддів зазнав поразки від новозеландця Джозефа Паркера та був нокаутований китайцем Чжаном Чжилеєм.

Реклама

В останньому бою "Бронзовий бомбардувальник" у червні цього року технічним нокаутом переміг свого співвітчизника Тайррелла Герндона.