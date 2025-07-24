Усику після реваншу з Дюбуа призначили наступний бій: хто суперник

Олександр Усик / © Associated Press

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Всесвітня боксерська організація (WBO) санкціонувала бій між абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі Олександром Усиком і тимчасовим чемпіоном організації Джозефом Паркером.

Про це повідомляється на офіційній сторінці WBO в Instagram.

Сторонам дали 30 днів, щоб домовитися про проведення поєдинку, інакше буде призначено промоутерські торги.

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Паркер є обов'язковим претендентом на пояс WBO, яким володіє Усик. Якщо українець відмовиться битися з новозеландцем, то титул стане вакантним і Олександр втратить звання абсолютного чемпіона світу.

Востаннє Джозеф виходив у ринг в лютогому цього року, коли в другому раунді нокаутував конголезького боксера Мартіна Баколе. Спочатку новозеландець повинен був битися з Даніелем Дюбуа за пояс IBF, але за кілька днів до поєдинку британець знявся через вірусну інфекцію.

33-річний Паркер має 36 перемог (24 – нокаутом) і три поразки – від Ентоні Джошуа (2018), Ділліана Вайта (2018) та Джо Джойса (2022). Новозеландець володів титулом WBO у надважкій вазі, який завоював 2016-го у бою з Енді Руїсом, допоки не програв Джошуа в об'єднавчому поєдинку.

У послужному списку 38-річного Усика 24 перемоги (15 – нокаутом) у 24 поєдинках на професійному рингу.

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У ніч проти 20 липня Усик у п'ятому раунді нокаутував Дюбуа в головному поєдинку вечора боксу, який відбувся на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. Українець захистив пояси WBA, WBO, WBC та IBO, а також здобув титул IBF, яким володів британець.

Усик утретє в кар'єрі здобув звання абсолютного чемпіона світу. Спочатку він зібрав усі пояси у крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), а потім двічі – у хевівейті.

Після перемоги Усика над Дюбуа в реванші Паркер піднявся в ринг і викликав українця на бій. Олександр відповів, що зараз просто хоче відпочити.

Після перемоги над Дюбуа в реванші українець назвав потенційних суперників для свого наступного бою. Серед них, крім Паркера, були Тайсон Ф'юрі, Ентоні Джошуа і Дерек Чісора, який виявив бажання провести реванш з Усиком в Україні.

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Також Усик провів дуель поглядів з блогером Джейком Полом, висловивши готовність провести поєдинок за правилами ММА.

Нагадаємо, Усик зізнався, що сказав Дюбуа одразу після перемоги нокаутом в реванші.