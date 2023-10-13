Утік до Росії: футболіст "Шахтаря" раптово зник після матчу Юнацької ліги УЄФА – ЗМІ

Олександр Роспутько не повернувся з командою до України після поєдинку з "Антверпеном".

Півзахисник юнацької команди донецького "Шахтаря" Олександр Роспутько несподівано зник після матчу Юнацької ліги УЄФА проти бельгійського "Антверпена".

Як повідомляє Dynamomania.com, 19-річний футболіст "гірників" не повернувся разом з командою до України після поєдинку в Бельгії.

Гравець залишив футбольне екіпірування в аеропорту і зник у невідомому напрямку. Роспутько обмежив доступ до своїх соціальних мереж та перестав відповідати на телефонні дзвінки. На цей момент "Шахтар" жодним чином не коментував інцидент.

За інформацією Telegram-каналу "Брутальний футбол", Роспутько скористався можливістю виїзду за кордон і звідти вже втік до Росії. Це також підтверджує головний редактор проєкту "Профутбол Digital" Володимир Звєров.

Цікаво, що за день до матчу Роспутько домовився з "гірниками" про новий 5-річний контракт. Саме на підставі нього він і потрапив до заявки на закордонний матч. Але після гри 4 жовтня команда знайшла в аеропорту лише складену форму гравця.

Додамо, що в матчі проти "Антверпена" Роспутько вийшов у стартовому складі та провів весь поєдинок. Донеччани здобули перемогу (2:1) та після двох турів Юнацької ліги УЄФА посідають третє місце в групі, маючи у своєму активі три очки.

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