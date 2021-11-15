Утретє поспіль: Реброва знову визнали найкращим тренером місяця в ОАЕ

Утретє поспіль: Реброва знову визнали найкращим тренером місяця в ОАЕ

Команда українського фахівця продовжує лідирувати в чемпіонаті.

Український керманич "Аль-Айна" Сергій Ребров визнаний найкращим тренером чемпіонату Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) за підсумками жовтня.

Минулого місяця його команда перемогла "Аль-Васл" (2:0), "Аль-Дафру" (1:0), а також зіграла внічию з "Шабаб Аль-Ахлі " (1:1).

Після дев'яти зіграних турів "Аль-Айн" лідирує у чемпіонаті ОАЕ, набравши 21 очко. Найближчого переслідувача - "Аль-Вахду" - команда Реброва випереджає на 4 бали.

Під керівництвом українського тренера "Аль-Айн" ще жодного разу не програв у внутрішній першості - 6 перемог і 3 нічиї.

للشهر الثالث على التوالي



سيرجي ريبيروف يفوز بجائزة أفضل مدرب في شهر أكتوبر #نادي_العين pic.twitter.com/ZIeR13tQxf — نادي العين (@alainfcae) November 15, 2021

Зазначимо, що Ребров отримав цю нагороду вже третій місяць поспіль. 47-річний українець також визнавався найкращим тренером ліги в серпні та вересні.

Ребров очолив клуб із Еміратів влітку цього року. До цього він працював з угорським "Ференцварошем". Під керівництвом українця "Фраді" виграли три чемпіонати країни і вперше за довгі роки пробилися до групового раунду Ліги чемпіонів.

Раніше Ребров також очолював київське "Динамо" , з яким за три роки виграв п'ять трофеїв.

з яким за три роки виграв п'ять трофеїв. Очікувалося, що Ребров замінить Андрія Шевченка на посаді головного тренера збірної України, проте, за інформацією ЗМІ, йому не вдалося розірвати контракт з "Аль-Айном".

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