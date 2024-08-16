Утричі більше, ніж до Олімпіади: стало відомо, скільки росіян і білорусів допустили до Паралімпіади

До Парижа поїдуть у нейтральному статусі 98 параатлетів з країн-агресорок.

Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) назвав кількість російських і білоруських спортсменів, які в нейтральному статусі візьмуть участь у літніх Паралімпійських іграх-2024 в Парижі.

Як відповіли у МПК на запит Tribuna.com, на Паралімпіаді у столиці Франції змагатимуться 98 параатлетів з країн-агресорок (90 з російським паспортом та 8 – з білоруським).

"У Парижі буде 90 "нейтральних" паралімпійців з російським паспортом та 8 "нейтральних" паралімпійців з білоруським паспортом", – йдеться у заяві.

Окрім допущення "нейтральних" параатлетів, МПК також видав документ, який забороняє протести на Паралімпіаді-2024. Зокрема це пов'язано з тим, що на чемпіонаті Європи-2024 з параплавання українські спортсмени протестували проти участі плавців з російським та білоруським паспортом.

Зазначимо, що на Олімпіаді-2024, яка відбулася в Парижі від 26 липня до 11 серпня, змагався в нейтральному статусі 31 спортсмен з держав-агресорок (15 з російським паспортом та 16 – з білоруським).

Паралімпіада-2024 відбудеться в Парижі від 28 серпня до 8 вересня.

Україну на Паралімпійських іграх-2024 представлять 140 атлетів, які виступатимуть у рекордній кількості видів спорту.

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