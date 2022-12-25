"Уважно слухаю, коли він дає поради": майбутній суперник відомого росіянина розповів про що спілкувався з Усиком

Британський боксер напівважкої ваги Ентоні Ярд розповів, що чемпіон світу за версіями WBO, WBA, IBO та IBF у надважкому дивізіоні Олександр Усик допоміг йому при підготовці до наступного поєдинку проти росіянина Артура Бетербієва.

Про це він сказав у коментарі Boxingscene.

"Я завжди уважно слухаю, коли такий хлопець, як Усик дає мені поради. Він був там, під час бою Ф’юрі – Чісора. Він говорив, а я слухав. Я дуже скромний, коли справа доходить до навчання.

Про що ми говорили? Це тільки між нами. Якщо ви пам’ятаєте, він двічі бився з Бетербієвим. Він вказав мені на деякі речі. Просто невелика порада і все. Усик – прекрасний хлопець", – заявив він.

Усик виграв у Бетербієва два з трьох поєдинків на аматорському рингу (ЧС-2011 та ОІ-2012).

Росіянин захищатиме чемпіонські пояси WBC, WBO, IBF у поєдинку проти Ентоні Ярда вже 28 січня 2023 року.

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