"Увесь час щось нянькаємося": ексфутболіст збірної Росії істерично висловився про Крим та інші окуповані РФ території

Так, 41-річний ексфутболіст пітерського "Зеніта" висловився про міжнародні федерації та зажадав від Російського футбольного союзу (РФС) включити анексований Крим до свого складу.

Про це Широков заявив в інтерв'ю пропагандистському інформаційному агентству "Р-Спорт".

Зазначимо, що окрім Криму ця особа згадала окуповані Росією від 2014 року Донецьк та Луганськ, а також Херсон, який РФ захопила після 24 лютого 2022 року, коли й сталося їхнє повномасштабне вторгнення до України.

""Крим у складі Росії вісім років, ми весь час щось нянькаємося. Говоримо, що нас повернуть через два роки до єврокубків – і давайте Крим не приймати... Давайте не прийматимемо Донецьк, Луганськ, Херсон.

І давайте дивитимемося на цю ЛГБТ-спільноту, що вона нам скаже. То нам що важливіше – зберегти суверенітет чи подивитися, що нам скажуть якісь півні з Європи? Мені здається, що перше. У цій парадигмі і треба діяти", - сказав Широков.

Раніше ТСН Проспорт розповідав про те, що український ексфутболіст Олександр Алієв пригрозив Широкову, якщо той десь трапиться на його шляху.