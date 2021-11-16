Увігнав кістку в горло та зарізав ножем: російський боєць по-звірячому вбив лікаря через вакцинацію

Увігнав кістку в горло та зарізав ножем: російський боєць по-звірячому вбив лікаря через вакцинацію

Акмал Хожієв не стримався під час дискусії про необхідність робити щеплення від коронавірусу.

Моторошна трагедія сталася в американському місті Гуам. Російський боєць змішаних єдиноборств (ММА) Акмал Хожієв убив лікаря Мірана Рібаті внаслідок суперечки про необхідність вакцинації від коронавірусу.

Як повідомляє портал MMA Junkie, інцидент трапився під час спільного обіду спортсмена з лікарем-радіологом. Спортсмен, який раніше в соціальних мережах активно виступав проти вакцинації, не погодився з протилежною думкою свого співрозмовника.

Невдовзі сварка переросла в бійку. Спортсмен накинувся на лікаря і почав душити його. Потім росіянин схопив зі столу обгризену м'ясну кістку та всадив її в горло лікаря. Постраждалий спробував втекти, але Акмал не дав йому цього зробити, завдавши декількох ударів ножем.

Поліція знайшла мертвого чоловіка в калюжі крові. Поруч сидів 27-річний боєць, який одразу зізнався, що це його рук справа. Росіянину висунули звинувачення у вбивстві лікаря. Суд встановив заставу за визволення Хожієва в розмірі одного мільйона доларів. Наступне засідання суду в його справі призначене на 19 листопада.

Зазначимо, що раніше російський боєць вже був помічений за нападами неконтрольованої агресії. Його неодноразово виганяли зі спортзалів через те, що він зривався і погрожував персоналу та відвідувачам.

На рахунку Хожієва три перемоги у чотирьох поєдинках в ММА. Востаннє він виходив в октагон у 2017 році.

Читайте також:

Знаменитий тренер травмувався, але керуватиме збірною у вирішальному матчі відбору ЧС-2022: що він вигадав

Експерша ракетка світу зникла після звинувачень віцепрем'єра Китаю в сексуальному насильстві: що відомо

Гендерний скандал на Кубку Азії: Йорданія вимагає перевірити стать футболістки збірної Ірану

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання