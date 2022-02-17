Увірвався терпець: стала відома причина вигнання скандального форварда "Динамо" з оренди у Франції

Футболіст може достроково повернутися до київського клубу.

Французький "Труа" достроково припинив співпрацю з люксембурзьким нападником Жерсоном Родрігесом, який був орендований у київського "Динамо" до кінця сезону-2021/22.

Портал L'Equipe розкрив деталі усунення Жерсона.

Повідомляється, що тренерський штаб "Труа" вирішив у такий спосіб покарати люксембурзького форварда за систематичне порушення дисципліни. Жерсону давали другий шанс на виправлення ситуації, але його не використав.

Незабаром між Родрігесом та керівництвом клубу відбудеться зустріч, під час якої сторони обговорять доцільність перебування футболіста у команді. Не виключено, що французький клуб піде на дострокове розірвання контракту та поверне Жерсона до Динамо.

Сам Жерсон відмовився коментувати ситуацію, що склалася.