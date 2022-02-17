Увірвався терпець: стала відома причина вигнання скандального форварда "Динамо" з оренди у Франції

Футболіст може достроково повернутися до київського клубу.
Французький "Труа" достроково припинив співпрацю з люксембурзьким нападником Жерсоном Родрігесом, який був орендований у київського "Динамо" до кінця сезону-2021/22.
Портал L'Equipe розкрив деталі усунення Жерсона.
Повідомляється, що тренерський штаб "Труа" вирішив у такий спосіб покарати люксембурзького форварда за систематичне порушення дисципліни. Жерсону давали другий шанс на виправлення ситуації, але його не використав.
Незабаром між Родрігесом та керівництвом клубу відбудеться зустріч, під час якої сторони обговорять доцільність перебування футболіста у команді. Не виключено, що французький клуб піде на дострокове розірвання контракту та поверне Жерсона до Динамо.
Сам Жерсон відмовився коментувати ситуацію, що склалася.
- Родрігес перейшов до киян влітку 2019 року з японського "Джубіло Івата" за 2 мільйони євро, його контракт з "Динамо" розрахований до 30 червня 2024 року.
- Другу частину сезону-2019/20 форвард провів в оренді у турецькому "Анкарагюджю", де забив 6 голів в 11 матчах Суперліги. У середині липня Родрігеса вигнали з "Анкарагюджю" за бійку з одноклубником.
- У стані "біло-синіх" він також запам’ятався скандалами - ЗМІ повідомляли, що нападник приїжджав на тренування з запахом перегару, а також посварився з тодішнім головним тренером Олексієм Михайличенком.
- Минулого сезону Родрігес взяв участь у 22 поєдинках "Динамо" в УПЛ, забив 4 голи і зробив один асист.