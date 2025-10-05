Увійде до історії: в УПЛ забили неймовірний гол ударом з центру поля

"Кривбас" – "Кудрівка" / © ФК "Кривбас"

Реклама

"Кудрівка" забила дивовижний гол у виїзному матчі 8-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26 проти "Кривбаса".

У компенсований до другого тайму час, за рахунку 3:0 на користь криворізького клубу, півзахисник "Кудрівки" Артур Думанюк під час розіграшу м'яча в центральному колі першим ж дотиком пробив по воротах суперника – м'яч влучив у поперечину та рикошетом від голкіпера "Кривбаса" Олександра Кемкіна залетів у ворота.

Матч на стадіоні "Гірник" у Кривому Розі завершився перемогою господарів поля з рахунком 3:1 .

Реклама

У складі "Кривбаса" голами відзначилися Єгор Твердохліб (15-та хвилина) та венесуельський нападник Глейкер Мендоса, який оформив дубль (77-ма і 89-та хвилини).

Огляд матчу "Кривбас" – "Кудрівка"

Після цієї перемоги "Кривбас" (16 очок) тимчасово піднявся на друге місце в таблиці УПЛ. "Кудрівка" з 10 балами перебуває на 11-й позиції.

У наступному турі підопічні Патріка Ван Леувена 18 жовтня на виїзді зустрінуться з "Рухом", а команда з однойменного села Чернігівської області, яка цього сезону дебютувала в елітному дивізіоні, 20 жовтня прийме "Металіст 1925".