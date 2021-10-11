Увійшли до історії: збірній Франції підкорилося унікальне досягнення після перемоги в Лізі націй

Увійшли до історії: збірній Франції підкорилося унікальне досягнення після перемоги в Лізі націй

Неймовірний результат "Ле Бле".

Збірна Франції встановила унікальне досягнення після перемоги в Лізі націй-2020/21, коли в фіналі здолала Іспанію з рахунком 2:1.

Так, за інформацією порталу Squawka, "Ле Бле" стали першою командою в історії, яка зуміла здобути перемогу на трьох турнірах - Чемпіонаті світу (1998, 2018), Чемпіонаті Європи (1984, 2000) та, власне, Лізі націй.

World Cup

European Championship

Nations League



France become the first international side to win all three trophies. pic.twitter.com/DWMWW7Gj45 — Squawka Football (@Squawka) October 10, 2021

Зазначимо, що на подібний результат могла чекати збірна Португалії, яка стала переможцем першого в історії розіграшу турніру Ліги націй. Утім, в активі "європейських бразильців" відсутня перемога на Мундіалі.

Команда Дідьє Дешама здобула перемогу над іспанцями завдяки голам Каріма Бензема та Кіліана Мбаппе;

У поєдинку за третє місце збірна Італії з рахунком 2:1 переграла Бельгію.

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