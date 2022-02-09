Увійшла до історії: німкеня стала найтитулованішою санкаркою Олімпійських ігор

Ґайзенберґер встановила одразу два досягнення на Іграх-2022.

У вівторок, 8 лютого, на Олімпійських іграх-2022 у санному спорті відбулися змагання з жіночих одиночок. У фіналі, до якого пробилися 20 спортсменок, здобула німкеня Наталі Ґайзенберґер.

Санкарка показала найкращий час за підсумком чотирьох заїздів – 3:53.454. Найшвидше їй вдався третій – 58.226 секунди, що стало рекордом треку. Ґайзенберґер залишила позаду іншу німкеню Анну Беррайтер та представницю ОКР Татьяну Іванову, які виграли дебютні особисті медалі Олімпійських ігор.

Це перемога стала для Ґайзенберґер історичною. Німкеня стала першою в історії санкаркою, яка завоювала одразу три олімпійські "золота" в жіночих одиночках. Ґайзенберґер перемогла на трьох Олімпіадах поспіль: у Сочі-2014, Пхьончхані-2018 та Пекіні-2022. Раніше подібне вдавалося лише одному санкарю – німцю Ґеоргу Гаклю, який виборював чоловічі одиночні титули в 1992, 1994 і 1998 роках.

Крім того, це рекордне п'яте олімпійське "золото" в кар'єрі Наталі – такої кількості ще не мав жоден санкар або санкарка в історії. Окрім особистих медалей, німкеня також має два олімпійські титули в команді (2014, 2018).

Загалом це шоста олімпійська медаль Ґайзенберґер, адже вона також має одиночну "бронзу" Ігор-2010 у Ванкувері. За цим показником вона зрівнялася з італійцем Арміном Цеґґелером та має шанс стати єдиноосібною рекордсменкою, якщо виграє "золото" в естафеті, що відбудеться 10 лютого.

Україну у фінальній гонці не представляла жодна зі спортсменок. Юліанна Туницька та Олена Стецків не змогли пробитися у кваліфікації.

Зимові Олімпійські ігри в Пекіні відбуваються від 4-го до 20 лютого 2022 року.

Під час зимової Олімпіади в Пекіні проводяться змагання з 15 дисциплін у семи видах спорту. Усього розіграють 109 комплектів медалей.

Читайте також:

На ОІ-2022 перенесли церемонію нагородження з фігурного катання через проблеми з допінгом у російського фігуриста - ЗМІ

Американський фігурист встановив феноменальний світовий рекорд на ОІ-2022

Корейського ковзаняра забрали з льоду на ношах після забігу на Олімпіаді: що сталося