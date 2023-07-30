Увійшов до історії: Кроуфорд видовищно нокаутував Спенса і став абсолютним чемпіоном світу (відео)

Під час бою Теренс тричі відправляв суперника в нокдаун.

Американський боксер Теренс Кроуфорд технічним нокаутом переміг свого співвітчизника Еррола Спенса в поєдинку за звання абсолютного чемпіона у напівсередній вазі.

Цей бій був головною подією вечора боксу, який відбувся в ніч проти 30 липня на T-Mobile Arena в Лас-Вегасі (США).

Як Кроуфорд, так і Спенс, підійшли до очного поєдинку непереможними на професійному рингу. Теренс володів титулом WBO, а його опоненту належали пояси WBA Super, WBC та IBF.

Від самого початку бою Кроуфорд захопив ініціативу і вже наприкінці другого раунду відправив Спенса в нокдаун.

DRAMA EARLY.



Spence hits the canvas after a sharp jab from Crawford. #SpenceCrawford: https://t.co/lcYztq47iF pic.twitter.com/WHIg2GyXqO — SHOWTIME Boxing (@ShowtimeBoxing) July 30, 2023

Еррол зумів піднятися з канвасу та продовжити протистояння, однак у кожному з наступних раундів Кроуфорд повністю домінував над своїм суперником.

У сьомому раунді Спенс ще двічі опинявся в нокдауні. Йому знову вдалося стати на ноги та із закривавленим обличчям продовжити бій. Проте всю дистанцію Ерролу терпіти не довелося – у дев'ятому раунді після потужних атак Кроуфорда рефері зупинив поєдинок, зафіксувавши перемогу Теренса технічним нокаутом.

The moment @terencecrawford became UNDISPUTED CHAMPION OF THE WORLD



The referee calls a stop to the fight in the 9th, as Terence Crawford defeats Errol Spence Jr to sit alone at the top of the division. #SpenceCrawford pic.twitter.com/b2yIkj8QAr — SHOWTIME Boxing (@ShowtimeBoxing) July 30, 2023

Огляд бою Кроуфорд – Спенс

Відтак, Кроуфорд встановив унікальне досягнення. Він став першим в історії боксером, який здобув звання абсолютного чемпіона у двох різних вагових категоріях в епоху чотирьох поясів. Раніше Теренс був абсолютним чемпіоном світу у першій напівсередній вазі.

Для 35-річного Кроуфорда перемога над Спенсом стала 40-ю в кар'єрі (31 – нокаутом). У своєму попередньому бою він нокаутував росіянина Давида Аванесяна.

33-річний Спенс зазнав першої поразки на профірингу. Також на його рахунку 28 перемог (22 – нокаутом).

Нагадаємо, навесні минулого року Кроуфорд записав відео на підтримку українців у війні проти російських окупантів.

Читайте також:

"Ганьбить бокс": тимчасовий чемпіон світу в надважкій вазі розніс Ф'юрі за відмову від бою з Усиком

Український боксер "вирубив" суперника в першому раунді та захистив чемпіонський пояс (відео)

"Клоун, який володіє титулом": відомий боксер висміяв Ф'юрі та поставив йому у приклад Усика