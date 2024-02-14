Увійшов до історії: Лунін повторив воротарський рекорд "Реала" в Лізі чемпіонів

Андрій Лунін здійснив 9 сейвів і жодного разу не пропустив у грі з "РБ Лейпцигом".

Український голкіпер мадридського "Реала" Андрій Лунін повторив клубний рекорд "вершкових" у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти "РБ Лейпцига".

Упродовж поєдинку 25-річний українець здійснив 9 сейвів і зберіг ворота "сухими", чим допоміг своїй команді на виїзді здобути перемогу над німецьким клубом з рахунком 0:1.

Лунін став лише другим голкіпером мадридського клубу принаймні від сезону 2003/04 (коли почалася вестися така статистика), якому вдалося здійснити 9+ сейвів в одному матчі Ліги чемпіонів і не пропустити жодного гола.

Раніше це досягнення підкорилося Тібо Куртуа, коли бельгієць у фіналі ЛЧ-2021/22 проти "Ліверпуля" також здійснив 9 сейвів, що дозволило "Королівському клубу" перемогти (1:0) і завоювати трофей.

9 - Andriy Lunin is the second @realmadriden goalkeeper to make 9+ saves in a single Champions League game without conceding since at least 2003/04, after Thibaut Courtois in the final against Liverpool in 2022 (also 9). Titan pic.twitter.com/JLjOinVOs8 — OptaJose (@OptaJose) February 13, 2024

Поєдинок з "РБ Лейпцигом" став для Луніна 17-м за "вершкових" у всіх турнірах цього сезону. Сумарно українець пропустив 13 голів та вісім матчів відіграв "на нуль".

Зазначимо, що Куртуа, який є основним воротарем "Реала", продовжує відновлюватися після тяжкої травми. Очікується, що бельгієць повернеться на поле до кінця сезону.

Матч-відповідь між "Реалом" і " РБ Лейпцигом" відбудеться 6 березня на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді.

Нагадаємо, жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів заплановане на 15 березня.

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