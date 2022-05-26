"Уявіть, що у вас немає дому": відома тенісистка з Москви відкрито підтримала Україну

"Уявіть, що у вас немає дому": відома тенісистка з Москви відкрито підтримала Україну

Австралійська тенісистка російського походження Дар'я Гаврилова відкрито підтримала українців на тлі війни, яку Росія розгорнула проти України.

28-річна спортсменка, яка з 2014 року виступає під прапором Австралії та проживає в Мельбурні, зізналася, що вона фактично залишилася без рідного дому.

Про це Гаврилова розповіла під час пресконференції у Парижі, де вона бере участь у Roland Garros, повідомляє ABC.

"Ні, я вже не можу повернутися до Росії. Я безперечно підтримую українських гравців... Уявіть, що у вас немає дому. Це можна назвати сірою зоною, тому що в мене занадто багато друзів у Росії", - розповіла тенісистка.

Вона також висловила жаль, що Wimbledon-2022 був позбавлений рейтингових очок через відсторонення представників Росії та Білорусі.

"Трохи складно з очками на Wimbledon. Мені потрібно прийняти рішення, чи варто грати у кваліфікації Wimbledon. Деякі гравці кажуть, що він перетвориться на виставковий турнір, але я так не думаю. Той, хто виграє Wimbledon, все одно буде чемпіоном Wimbledon. Це складно, але мені доведеться прийняти деякі рішення. Звичайно, більшість людей воліли б грати з очками, і мені шкода українських дівчат і хлопців, тому що ви читаєте російські новини та... Все ж існують гірші речі, ніж не грати в Wimbledon", – сказала вона.

Гаврилова народилася Москві і більшу частину життя провела у Росії. У 2021 році вона одружилася з австралійським тенісистом Люком Савіллом і живе зараз у Мельбурні, виступаючи на міжнародних змаганнях під прапором Австралії. Займає 127 місце у світовому рейтингу.

Нагадаємо, що французький тенісист Бенуа Пер розкритикував Асоціацію тенісистів-професіоналів (АТР) через рішення не зараховувати рейтингових очок на Wimbledon-2022.

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