"Уявити не можу, щоб ми з Ласіцкене стрибали разом": Магучіх - про усунення росіян від міжнародних змагань

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх висловилася на тему відсторонення російських спортсменів від міжнародних змагань на тлі повномасштабного вторгнення РФ до України.

21-річна легкоатлетка з Дніпра сподівається, що "бан" представників країни-окупантки триватиме якомога довше. Українка зізналася, що тепер не може навіть уявити, щоб їй довелося змагатися в одному секторі з росіянами, зокрема олімпійською чемпіонкою Токіо-2020 Марією Ласіцкене.

"Не знаю, чи допустять їх. До Олімпіади залишилось ще два роки. Але після публікації кадрів з Ізюма я би не хотіла цього. Люди лише відійшли після Бучі, і тут знову… Мені здається, що є ще подібні місця, адже багато населених пунктів України ще не деокуповано. Після подібних кадрів я не розумію, як російські спортсмени можуть змагатися на міжнародному рівні та представляти свою країну. Країну, яка є агресором і робить страшні речі з цивільним населенням. Це жахливо. Я думаю, наша спортивна спільнота буде робити все, щоб їх не допустили.

Чесно кажучи, з Марією Ласіцкене мені не буде комфортно змагатися в одному секторі. Уже не ті стосунки. Звичайно, перемагати хочеться, але навіть зараз я уявити не можу, щоб ми стрибали разом. Я сподіваюся, що наша спортивна спільнота зробить усе, щоб росіян не допустили. Тому що спортсмени - це люди, які прославляють свою країну. А вони прославляють агресора, нічого не роблять, щоб зупинити війну. Вони мовчать і спокійно виступають на якихось російських чемпіонатах. Це дуже прикро, тому що на початку війни всі думали, що можна достукатися до них - до зірок, до звичайних спортсменів, що вони встануть і засудять війну. Але ніхто нічого не зробив. Напевно, через те, що вони боягузи. І всі ці дописи "а що ми можемо зробити", "ми просто люди" - це дало зрозуміти, що нам у різні боки. Ми будемо боротися за свою незалежність, а ви всі… йдіть подалі", - сказала Магучіх в інтерв'ю Суспільне Спорт.

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