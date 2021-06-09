УЄФА дискваліфікував російського суддю на 10 років: у чому звинуватили арбітра

Скандал у світовому футболі.

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) на 10 років дискваліфікував російського суддю Сергія Лапочкіна.

Таке покарання арбітр поніс за те, що він не повідомив організацію про спробу його підкупу під час роботи на матчі Ліги Європи між "Бордо" і "Вентспілсом" у 2018 році, повідомляє "Чемпионат".

Раніше УЄФА тимчасово відсторонив Лапочкіна від роботи до завершення розслідування. Тепер же за його підсумками було ухвалене остаточне рішення.

Матчі Єврокубків російський арбітр обслуговував від 2014 року.

У сезоні-2018/2019 Лапочкін був визнаний найкращим арбітром російської Прем'єр-ліги.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, російського арбітра зацькували в Мережі через жахливе суддівство.

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