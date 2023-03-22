УЄФА дозволив використовувати символіку "Великої Угорщини" з частинами територій України та країн ЄС

В організації заявили, що це "символізує повагу до історичної Угорщини".

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) дав дозвіл на використання символіки з картою "Великої Угорщини" на матчах під своєю егідою.

Про це повідомляє Асоціація футболу Угорщини.

Йдеться про карту з частинами територій України (Закарпаття), Словаччини, Румунії та інших земель, що належали Угорщині до Першої світової війни.

В Асоціації футболу Угорщини заявили, що УЄФА дозволив використання на стадіонах банерів із зображенням так званої "Великої Угорщини", оскільки це нібито "символізує повагу до історичної Угорщини та солідарність з уболівальниками, що опинилися за кордоном".

Водночас використання символіки "Великої Угорщини" можливе тільки згідно з певними правилами: на банері не може бути інших символів чи написів – лише використання кольорів прапора країни.

"Наші вболівальники повинні усвідомлювати, що будь-який расистський або політичний меседж призведе до дисциплінарних заходів", – йдеться в заяві асоціації.

Нагадаємо, в листопаді минулого року прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прийшов на товариський футбольний матч між збірними Угорщини та Греції в Будапешті з шарфом, на якому зображена карта так званої "Великої Угорщини" з частинами сусідніх держав у її складі, включно з територіями сучасних Австрії, Словаччини, Румунії, Хорватії, Словенії, Сербії та України.

У МЗС України прокоментували витівку прем'єр-міністра Угорщини. Там наголосили, що це не сприяє розвитку українсько-угорських відносин та не відповідає принципам європейської політики і викликали посла Угорщини для пояснень.

Орбан прокоментував скандальне фото, де прийшов на футбольний матч у шарфі з мапою "Великої Угорщини". Він заявив, що "футбол – це не політика. Не треба бачити те, чого немає".

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