УЄФА хоче заборонити трансляцію матчів європейських збірних у країні-агресорці

Раніше росіяни під час показу поєдинків неодноразово замінювали кадри із закликами припинити війну в Україні.

Європейський футбольний союз (УЄФА) має намір розірвати контракт з російським телемовником на трансляцію матчів національних збірних.

Про це повідомляє Yahoo Sports.

Зокрема, УЄФА хоче заборонити показ в Росії товариських зустрічей Англія - Швейцарія (26 березня) та Англія - Кот-д’Івуар (29 березня).

Права на трансляцію матчів під егідою УЄФА в Росії належать "Матч ТВ", однак європейська футбольна організація вивчає варіанти заборони показу поєдинків у країні-агресорці, яка напала на Україну.

УЄФА централізував права на трансляцію офіційних та товариських матчів для всіх 55 асоціацій-членів, тому Футбольна асоціація Англії не може вплинути на те, щоб матчі їхньої збірної не показували в Росії.

Зазначається, що можливі обмеження поки що не стосуватимуться матчів плейоф кваліфікації ЧС-2022, оскільки вони проводяться під егідою ФІФА.

Раніше стало відомо, що контракти на трансляцію матчів у Росії розірвали англійська Прем'єр-ліга (АПЛ) і французька Ліга 1. Українська Прем'єр-ліга закликала інші європейські чемпіонати також припинити показ своїх поєдинків на території країни-агресорки.

Нагадаємо, російські телеканали та сервіси неодноразово підмінювали кадри з офіційних трансляцій матчів, де гравці та уболівальники засуджували російське вторгнення в Україну.

Наприклад, "Матч ТВ" замінив кадри з українськими прапорами під час переможного матчу "Вест Гема" проти "Севільї" в Лізі Європи. А російський стрімінговий сервіс-транслятор Ла Ліги Okko приховав напис "Stop Invasion" ("Зупиніть вторгнення") під час поєдинку "Реал" - "Барселона", замінивши його на емблему та назву іспанського чемпіонату.

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