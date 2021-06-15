УЄФА хотів присудити Данії технічну поразку? На Євро-2020 розгорівся скандал після зупинки серця у футболіста

Ексголкіпер данців Петер Шмейхель виступив зі звинуваченнями на адресу організації, проте там все заперечують.

На Чемпіонаті Європи з футболу-2020 виник скандал навколо ситуації з гравцем збірної Данії Крістіаном Еріксеном, який переніс зупинку серця під час матчу з Фінляндією.

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Колишній воротар збірної Данії Петер Шмейхель звинуватив УЄФА в погрозах присудити данцям технічну поразку в матчі з фінами, якщо вони б не вийшли в той же, або опівдні наступного дня догравати поєдинок.

"Я бачив заяву УЄФА, який зазначив, що вони ухвалили таке рішення за порадою футболістів, нібито гравці наполягли на тому, щоб дограти. Але це не правда. Гравцям запропонували три варіанти. Перший - дограти решту 50 хвилин одразу. Другий варіант - дограти 50 хвилин на наступний день опівдні. Третій - технічну поразку 0:3", - розповів ексголкіпер в інтерв'ю Good Morning Britain.

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В УЄФА оперативно відреагували на гучну заяву, відкинувши всі звинувачення на свою адресу.

"Ми категорично заперечуємо, що будь-якій команді загрожувала технічна поразка", - наводить заяву організації журналіст Танкреді Палмері у себе в Twitter.

UEFA official statement:

"We can categorically deny that any team (note: Danmark-Finland) was threatened with a forfeit defeat" — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) June 14, 2021

Крістіан Еріксен знепритомнів на полі: що відомо

12 червня півзахисник збірної Данії Крістіан Еріксен знепритомнів на полі під час матчу Данія - Фінляндія. Він впав на газон на 43-й хвилині матчу і не ворушився.

під час матчу Данія - Фінляндія. Він впав на газон на 43-й хвилині матчу і не ворушився. На полі з'явилися лікарі, щоб надати гравцеві екстрену допомогу. Вони робили Еріксену дефібриляцію серця, поки партнери закрили постраждалого від камер. Гравця було доправлено до лікарні, де його стан стабілізувався.

Незважаючи на страшний інцидент, УЄФА ухвалив рішення дограти зустріч у той же день. Поєдинок завершився сенсаційно - команда Фінляндії перемогла Данію у своєму дебютному матчі в історії чемпіонатів Європи.

дограти зустріч у той же день. Поєдинок завершився сенсаційно - команда Фінляндії Данію у своєму дебютному матчі в історії чемпіонатів Європи. Пізніше лікар збірної Данії Мортен Боесен розповів про стан Еріксена , а в Мережі з'явилося відео з футболістом , який продовжує залишатися в лікарні.

, а в Мережі з'явилося , який продовжує залишатися в лікарні. 15 червня Еріксен вперше вийшов на зв'язок. Він опублікував в Instagram селфі з лікарняної палати і повідомив, що з його здоров'ям нині все гаразд.

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