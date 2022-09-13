УЄФА може застосувати серйозні санкції щодо Боснії та Герцеговини в разі гри з Росією - ЗМІ

Європейський футбольний союз (УЄФА) може застосувати серйозне покарання для збірної Боснії та Герцеговини за проведення контрольного спарингу із командою РФ.

Так, незважаючи на повномасштабне вторгнення російських військ до України, Футбольна Асоціація Боснії та Герцеговини анонсувала проведення спарингу із командою країни-агресорки, який повинен відбутися 19 листопада. Утім, ця новина миттєво викликала обурення світової спільноти.

Як повідомляє Avaz, УЄФА розробляє пакет санкцій для Боснії та Герцеговини, якщо їхній товариський матч зі збірною РФ все ж відбудеться.

Цікаво, що раніше в УЄФА повідомили, що не заперечують проти проведення поєдинку між збірними Боснії та Герцеговини і Росії. У відповідь Українська асоціація футболу (УАФ) вимагає від УЄФА та ФІФА не допустити проведення матчу за участю країни-агресорки.

Зазначається, що спортивні організації виконують міжнародні закони й вимоги, зокрема санкції, які запровадили проти Росії Євросоюз та США. Таким чином, на боснійську футбольну федерацію пізніше чекатиме покарання. Пакет санкцій, які готують до УЄФА, включає усунення боснійських команд від усіх європейських турнірів. Це стосуватиметься як клубів, так і збірних різних рівнів. Також федерація БіГ втратить фінансування від різноманітних проєктів УЄФА та ФІФА.

Як стверджує видання, керівництво національної федерації Боснії та Герцеговини з великою ймовірністю відмовиться від ідеї щодо проведення спарингу з російською національною командою.

Своєю чергою, лідери збірної Боснії та Герцеговини вже висловили солідарність з Україною та заявили, що бойкотуватимуть товариський матч із Росією.

Додамо, що Боснія та Герцеговина була суперником збірної України у групі кваліфікації на Чемпіонат світу-2022. У Львові команди зіграли внічию (1:1), а на виїзді українці обіграли балканців (0:2) та завоювали путівку до плейоф відбору на мундіаль.

Нагадаємо, УЄФА подовжив "бан" клубам і збірним Росії у міжнародних змаганнях через повномасштабне вторгнення до України. Ще в перші дні повномасштабного вторгнення російських військ до України УЄФА та ФІФА відсторонили клуби та збірні РФ від участі у турнірах під своєю егідою. Тепер же УЄФА заборонив росіянам брати участь у змаганнях і в сезоні-2022/23.

Водночас зазначимо, що Росію досі не виключили з УЄФА та ФІФА. Рішення, яке УЄФА ухвалив 2 травня, також не передбачає позбавлення країни-агресорки членства в європейській футбольній організації.

Росіяни востаннє провели матч у відборі до ЧС-2022 у листопаді минулого року. Тоді вони поступилися Хорватії 0:1.

Читайте також:

"Помилка, яку ще можна виправити": Шевченко та інші легенди українського футболу закликали боснійців відмовитися від матчу з РФ

Адекватна позиція: фанати Боснії та Герцеговини бойкотуватимуть товариський матч із Росією

Президент УАФ - росіянам: краще готуйтеся не до матчів збірної, а до виплат репарацій за завдані збитки Україні