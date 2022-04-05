УЄФА назвала нові дати фінальної частини жіночого футзального Євро-2022

Переможця турніру визначать у липні.

УЄФА ухвалила рішення перенести фінальну стадію жіночого чемпіонату Європи.

Про це повідомляється на офіційному сайті організації.

Континентальна першість у португальському Гондомарі відбудеться 1-3 липня.

Спочатку турнір у Португалії мав відбутися 25-27 березня. УЄФА вирішив перенести Євро-2022 після консультацій з асоціацією країни-господарки.

Участь у фінальній частині Євро-2022 має взяти збірна України. У півфіналі жіноча національна команда зустрінеться із Іспанією.

В іншому півфіналі повинні були зустрітися Португалія та Росія, проте ФІФА та УЄФА усунули всі російські збірні та клуби від участі у змаганнях під своєю егідою через вторгнення Росії на територію України. Таким чином російська команда не зіграє на Євро-2022.

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