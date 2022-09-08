УЄФА назвав автора найкращого гола першого туру групового етапу Ліги чемпіонів: відео шедевру

Нападник ПСЖ Кілліан Мбаппе став автором найкращого гола за підсумками 1-го туру групового раунду Ліги чемпіонів сезону-2022/23.

Саме м'яч 23-річного француза у ворота "Ювентуса" визнаний уболівальниками найкращим голом серед усіх, які були забиті в 1-му туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє офіційний сайт Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА).

Мбаппе вразив ворота туринського клубу вже на 5-й хвилині матчу в Парижі. Кілліан забив ударом злету після елегантного закидання від Неймара до штрафного майданчика "Старої синьйори".

Зазначимо, що в грі з "Ювентусом" французький форвард оформив дубль, що дозволило його команді розпочати груповий етап найпрестижнішого єврокубку перемогою (2:1).

В іншому матчі квартету H "Бенфіка" на своєму полі впевнено перемогла "Маккабі" - 2:0.

У другому турі Ліги чемпіонів ПСЖ зіграє в гостях проти "Маккабі", а "Ювентус" на своєму полі зустрінеться з "Бенфікою". Поєдинки заплановано на 14 вересня.

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