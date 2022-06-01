УЄФА назвав автора найкращого голу в Лізі чемпіонів-2021/22

Форвард мадридського "Реала" Карім Бензема став автором найкращого забитого м'яча в Лізі чемпіонів сезону-2021/22.

Союз європейський футбольних асоціацій (УЄФА) назвав автора найкращого голу Ліги чемпіонів-2021/22.

Так, переможцем став нападник мадридського "Реала" Карім Бензема. 34-річний француз відзначився найяскравішим на думку УЄФА забитим м'ячем у грі 1/2 фіналу проти лондонського "Челсі", який відбувся в Англії та завершився з рахунком 3:1 на користь Королівського клубу.

Бензема з меж штрафного точним ударом під поперечину замкнув подачу з лівого флангу від Вінісіуса Жуніора.

На другому місці у списку найкращих голів усе той ж Жуніор, який забив донецькому "Шахтарю" (5:0). Третя позиція у Кіліана Мбаппе у грі з "Реалом" (1:0).

Додамо, що саме Бензема визнано найкращим гравцем Ліги чемпіонів-2021/22. Найкращим молодим футболістом сезону ЛЧ став 21-річний вінгер "Реала" Жуніор.

Бензема став найкращим бомбардиром цьогорічного розіграшу ЛЧ. За 12 матчів він забив 15 голів і зробив два асисти.

У вирішальному поєдинку турніру, який відбувся 28 травня в Парижі, "Реал" переміг англійський "Ліверпуль" із рахунком 1:0. Для "Реала" ця перемога у Лізі чемпіонів стала 14-ю в історії, що є абсолютним рекордом серед клубів.

До цього "Реал" востаннє виграв ЛЧ у сезоні-2017/18. Тоді у київському фіналі команда Зінедіна Зідана здолала якраз "Ліверпуль" (3:1), завоювавши третій поспіль трофей найпрестижнішого єврокубку.