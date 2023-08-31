УЄФА назвав імена найкращих гравця і тренера за підсумками сезону-2022/23

У четвер, 31 серпня, у Монако під час церемонії жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА відбулося нагородження найкращих футболіста і тренера за підсумками минулого сезону.

Приз найкращому гравцеві сезону дістався нападнику "Манчестер Сіті" Ерлінгу Голанду, який став найкращим бомбардиром ЛЧ-2022/23 і допоміг "городянам" вперше в історії тріумфувати в найпрестижнішому євротурнірі.

Норвежець у голосуванні обійшов свого одноклубника – бельгійського півзахисника Кевін Де Брейне, а також аргентинського форварда "Інтера" Маямі Ліонеля Мессі, який минулу кампанію провів у французькому ПСЖ.

Найкращим тренером сезону-2022/23 визнали керманича "Манчестер Сіті" Хосепа Гвардіолу.

Іспанський фахівець у голосуванні обійшов фіналіста Ліги чемпіонів Сімоне Індзагі ("Інтер" Мілан) та Лучано Спаллетті, під керівництвом якого "Наполі" виграв Серію А.

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