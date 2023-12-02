УЄФА не допустив збірну Росії до участі в Лізі націй-2024/25

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) не включив збірну Росії до учасників жеребкування Ліги націй сезону-2024/25.

Про це повідомляється на офіційному сайті організації.

Таким чином, національна команда країни-терористки вдруге поспіль пропустить відповідний турнір. Раніше росіян виключили з Ліги націй-2022/23, де вони мали зіграти у групі Ліги В проти Ізраїлю, Ісландії та Албанії. У підсумку збірна РФ автоматично опустилась до Ліги С.

Жеребкування Ліги націй-2024/25 відбудеться 8 лютого 2024 року в Парижі. У ньому візьмуть участь 54 збірні, розділені на Ліги A, B, C та D. Збірна України проведе майбутній сезон турніру в Лізі В.

Відсторонення Росії від міжнародного футболу: що відомо

У відповідь на повномасштабне російське вторгнення до України УЄФА та ФІФА відсторонили клуби та збірні РФ від участі в турнірах під своєю егідою.

Російські клуби вигнали з єврокубків, а збірну РФ виключили з плейоф відбору на чемпіонат світу-2022 та не допустили до кваліфікації Євро-2024.

Від 24 лютого 2022 року збірна Росії грала лише товариські зустрічі. Суперниками національної команди країни-терористки були Киргизстан, Таджикистан, Узбекистан, Іран, Ірак, Єгипет U-23, Катар, Камерун, Кенія та Куба.

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