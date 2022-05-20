УЄФА не дозволить провести у Росії ще один престижний футбольний матч

УЄФА не дозволить провести у Росії ще один престижний футбольний матч

Стадіон "Ак Барс-Арена" в Казані не прийматиме матч за Суперкубок Європи 2023 року.

В УЄФА вирішили, що країна-агресорка не може бути господарем зустрічі тріумфаторів Ліги чемпіонів та Ліги Європи.

Про це повідомляє ESPN.

Наразі організація розглядає альтернативні місця проведення поєдинку.

"Ак Барс Арена" приймала матчі чемпіонату світу 2018 року та мала стати першим російським стадіоном, на якому проводився б Суперкубок Європи.

Раніше росіяни також позбулися права на фінал Ліги чемпіонів, що мав відбутися в кінця травня цього року в Санкт-Петербурзі. Тепер вирішальна зустріч між "Реалом" та "Ліверпулем" відбудеться в Парижі.

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