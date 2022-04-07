УЄФА не планує припиняти трансляції турнірів на території країни-агресорки

Виконком спілки не розглядав це питання.

Єврокубки та інші турніри під егідою УЄФА поки що транслюватимуться у Росії.

Про це заявив очільник УЄФА Александер Чеферін.

"Ми це ще не обговорювали. Ми думаємо, що наразі немає причин це робити, але все змінюється з кожним днем, тому ми побачимо, що буде.

Але на сьогодні це не стоїть на порядку денному у виконкомі УЄФА. Тому ніяких рішень з цього приводу нема", – сказав Чеферін на засіданні виконкому УЄФА.

Нагадаємо, що раніше УЄФА через агресію Росії в Україні розірвав багатомільйонний контракт з Газпромом.

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