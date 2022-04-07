УЄФА не планує припиняти трансляції турнірів на території країни-агресорки

Виконком спілки не розглядав це питання.
Єврокубки та інші турніри під егідою УЄФА поки що транслюватимуться у Росії.
Про це заявив очільник УЄФА Александер Чеферін.
"Ми це ще не обговорювали. Ми думаємо, що наразі немає причин це робити, але все змінюється з кожним днем, тому ми побачимо, що буде.
Але на сьогодні це не стоїть на порядку денному у виконкомі УЄФА. Тому ніяких рішень з цього приводу нема", – сказав Чеферін на засіданні виконкому УЄФА.
Нагадаємо, що раніше УЄФА через агресію Росії в Україні розірвав багатомільйонний контракт з Газпромом.
Читайте також:
Революція у світовому футболі: УЄФА схвалила нові правила фінансової стабільності
"Наші гравці носитимуть її з гордістю": клуб АПЛ презентував нову форму на підтримку України
"Ці варвари побували скрізь": президент "Оболоні" розповів, що окупанти зробили з тренувальною базою клубу в Бучі