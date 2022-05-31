УЄФА не вважає Луніна переможцем Ліги чемпіонів-2022/23 - ЗМІ

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) не вважає українського голкіпера мадридського "Реала" Андрія Луніна переможцем Ліги чемпіонів сезону 2022/23.

Це випливає із огляду на правила Європейського футбольного союзу (УЄФА). Цікаво, що одразу після перемоги мадридського "Реалу" над англійським "Ліверпулем" наш співвітчизник отримав медаль тріумфатора турніру.

За правилами УЄФА володарем трофею не може вважатися футболіст, який не провів жодної хвилини на полі протягом усього турніру, пише видання Mundo Deportivo.

Із таким, власне й зіткнувся Лунін, адже 23-річний воротар усі матчі найпрестижнішого клубного турніру Європи провів на лаві для запасних. Компанію українцю в цьому списку склав півзахисник Королівського клубу - Іско.

Зазначимо, Андрій перебрався до мадридського топклубу з луганської "Зорі" влітку 2018 року, підписавши шестирічний контракт. За цей час українець провів за "вершкових" лише п'ять матчів, причому у Чемпіонаті Іспанії він дебютував лише наприкінці нинішнього сезону.

Цього сезону на рахунку Луніна чотири поєдинки за "вершкових" у всіх турнірах, по два - в Ла Лізі та Кубку Іспанії.

Додамо, що "Реал" став переможцем Ліги чемпіонів-2022/23, перемігши у фіналі англійський "Ліверпуль" із рахунком 1:0.