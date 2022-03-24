УЄФА негайно відхилить заявку Росії на проведення чемпіонатів Європи з футболу

УЄФА негайно відхилить заявку Росії на проведення чемпіонатів Європи з футболу

В організації вважають неприпустимим, щоб турнір приймала країна, яка розв'язала повномасштабну війну.

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) проведе екстрену нараду, на якій буде відхилена заявка Російської Федерації на проведення Євро-2028 та Євро-2032.

Про це повідомляє The Telegraph.

За інформацією видання, процес відхилення заявки РФ вже запущено. В організації усвідомлюють, що неможливим є проведення турніру в країні-агресорці, яка розв'язала повномасштабну війну проти України.

Зазначимо, що наразі Росія марно судиться з УЄФА та ФІФА у Спортивному арбітражному суді через дискваліфікацію російських клубів та збірної через війну в Україні

Відомо, що головними претендентами на проведення Євро-2028 вважаються Велика Британія та Ірландія (спільна заявка). Своєю чергою, Італія має намір подати заявку на проведення Євро-2032.

Рішення про те, хто буде господарем чемпіонатів Європи, ухвалять у вересні 2023 року.

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