УЄФА облажався: жеребкування плейоф Ліги чемпіонів визнано недійсним

Процедура буде проведена знову.

Як відомо, нещодавно УЄФА провів жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Утім, за інформацією організаторів, процедуру витягування кульок задля визначення пар у плейоф найпрестижнішого клубного турніру Європи доведеться провести знову.

Причиною подібного рішення стало те, що під час жеребкування 1/8 фіналу ЛЧ була помилково зведена між собою пара команд "Вільярреал" (Іспанія) - "Манчестер Юнайтед" (Англія). Проте ці команди вже грали разом у груповому раунді ЛЧ і, за правилами, не могли зустрітися у першому раунді плейоф знову.

Як наслідок, УЄФА довелося викручуватись прямо на ходу у складній ситуації. Для "Вільярреалу" витягли іншого суперника із тієї ж чаші з набором можливих опонентів – "Манчестер Сіті". Шарик із «МЮ» був утилізований.

Вийшло так, що під час жеребкування наступної пари для "Атлетіко" не виявилося кульки з "Ман Юнайтед", що абсолютно нелогічно.

Нова процедура жеребкування відбудеться о 16:00 за київським часом.