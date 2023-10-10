УЄФА офіційно назвав імена господарів чемпіонатів Європи 2028-го та 2032 років

В обох випадках турніри відбудуться не в одній країні.

Європейський футбольний союз (УЄФА) затвердив господарів чемпіонатів Європи з футболу 2028-го та 2032 років.

Як повідомляється на офіційній сторінці організації у Twitter, Євро-2028 прийматимуть Велика Британія та Ірландія, Євро-2032 – Туреччина та Італія.

Зазначається, що серед запропонованих міст, де відбуватимуться матчі Євро-2028: Белфаст, Бірмінгем, Кардіфф, Дублін, Глазго, Ліверпуль, 2 стадіони у Лондоні, Манчестер та Ньюкасл.

Додамо, що Англія утретє буде господаркою матчів чемпіонату Європи з футболу (після 1996-го та 2020 років), Шотландія – вдруге (після 2020-го). Уельс, Ірландія та Північна Ірландія прийматимуть континентальну першість вперше в історії.

Що стосується Євро-2032, то Туреччина та Італія в об'єднаній заявці представили 20 потенційних стадіонів, з яких до жовтня 2026 року оберуть десять (по п'ять у кожній із країн), де відбуватимуться матчі турніру

До слова, наступний чемпіонат Європи з футболу від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматиме Німеччина. Жеребкування фінальної частини Євро-2024 відбудеться у грудні 2023 року.

Чинним чемпіоном Європи з футболу є збірна Італії. У фіналі Євро-2020, яке через пандемію коронавірусу відбулося 2021 року, "Скуадра Адзурра" у серії пенальті обіграла команду Англії.

Нагадаємо, раніше стало відомо, хто прийматиме чемпіонат світу з футболу-2030.

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