УЄФА офіційно відкрив справу проти України за "Путін - х*йло!" під час матчу з Росією в півфіналі Євро-2022 з футзалу

УЄФА офіційно відкрив справу проти України за "Путін - х*йло!" під час матчу з Росією в півфіналі Євро-2022 з футзалу

Спочатку відповідне розслідування провів інспектор.

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) офіційно відкрив справу проти України щодо поведінки їхніх уболівальників під час матчу 1/2 фіналу Чемпіонату Європи з футзалу проти Росії.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Так, приводом для відкриття дисциплінарного провадження стали співи фанатів "синьо-жовтих" знаменитого хіта "Путін - х*йло!", присвяченого президенту РФ Володимиру Путіну, а також вигукування "Хто не скаче той москаль".

"Після розслідування, проведеного інспектором УЄФА з етики та дисципліни щодо повідомлених інцидентів, які нібито мали місце під час півфінального матчу Чемпіонату Європи 2022 року з футзалу між Україною та Росією, який відбувся 4 лютого 2022 року в Нідерландах, проти Української асоціації відкрито дисциплінарне провадження за потенційне порушення Дисциплінарного регламенту УЄФА його прихильниками", - йдеться в офіційній заяві організації.

УЄФА докладніше розгляне всі інциденти, після чого буде ухвалено рішення про можливе покарання "синьо-жовтих".

У півфіналі Євро-2022 українська збірна з футзалу зазнала поразки від команди Росії з рахунком 2:3 ;

; У поєдинку за "бронзу" "синьо-жовті" поступилися іспанцям (1:4).

Додамо, що перемодцем ЧЄ-2022 з футзалу стала збірна Португалії, яка в фіналі перемогла Росію з рахунком 4:2.