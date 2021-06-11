УЄФА оголосив розміри преміальних на Євро-2020: стало відомо, скільки може заробити збірна України

Загальний бюджет призового фонду - 456 мільйонів євро.

УЄФА оголосив розміри преміальних для команд-учасниць Чемпіонату Європи-2020, який стартує вже сьогодні матчем між збірними Туреччини та Італії.

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Всі команди, які зіграють у фінальній стадії турніру, автоматично отримають по 9,25 мільйона євро. Додатково вони зможуть заробити по 1,5 мільйона євро за перемогу в матчах групового етапу і 0,75 мільйона євро - за нічию.

Колективи, які вийдуть до 1/8 фіналу, отримають ще по 2 мільйони євро. Чвертьфіналісти збільшать свій фонд призових на 3,25 мільйона євро, а півфіналісти - на 5 мільйонів євро.

Збірна, яка виграє у фіналі, стане багатшою ще на 10 мільйонів євро, а фіналіст - на 7 мільйонів євро.

Загальний бюджет призового фонду Євро-2020 становить 456 мільйонів євро. Максимальна сума, яку можна заробити на турнірі - 34 мільйони євро.

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Фінальний турнір Євро-2020 повинен був відбутися від 12 червня до 12 липня 2020 року у 12 містах континенту, але через пандемію коронавірусу був відкладений на рік .

. Нові дати проведення турніру: 11 червня - 11 липня 2021 року.

Через неготовність пустити на трибуни вболівальників УЄФА скоротив кількість міст-господарів Євро-2020 з 12 до 11: Севілья замінила Більбао, а матчі, які повинен був прийняти Дублін, розподілили між Санкт-Петербургом і Лондоном.

Збірна України на майбутньому Чемпіонаті Європи зіграє проти Нідерландів (13 червня), Австрії (17 червня) і Північної Македонії (21 червня). Поєдинки заплановані в Амстердамі і Бухаресті.

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