УЄФА оголосив трійки претендентів на звання найкращого гравця та тренера сезону-2022/23

Переможців оголосять 31 серпня під час жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів.

Європейський футбольний союз (УЄФА) визначив номінантів на звання найкращого футболіста та тренера за підсумками сезону-2022/23.

На нагороду "Гравець року" претендують переможці АПЛ та Ліги чемпіонів – нападник "Манчестер Сіті" Ерлінг Голанд та його одноклубник Кевін Де Брейне, які минулого сезону стали найкращим бомбардиром та асистентом обох турнірів відповідно.

Конкуренцію їм складе форвард "Інтера" Маямі Ліонель Мессі, який виграв із ПСЖ чемпіонат Франції та чемпіонат світу-2022 у складі збірної Аргентини.

NOMINEES: UEFA Men's Player of the Year 2022/23 ✨



Kevin De Bruyne

Erling Haaland

Lionel Messi



All #UEFAawards winners will be announced at the #UCLdraw on 31 August. — UEFA (@UEFA) August 17, 2023

У списку номінантів на звання "Тренер року" опинилися тріумфатор Ліги чемпіонів Хосеп Гвардіола ("Манчестер Сіті"), фіналіст ЛЧ Сімоне Індзагі ("Інтер" Мілан) та Лучано Спаллетті, під керівництвом якого "Наполі" переміг у Серії А.

NOMINEES: UEFA Men's Coach of the Year 2022/23 ✨



Pep Guardiola

Simone Inzaghi

Luciano Spalletti



All #UEFAawards winners will be announced at the #UCLdraw on 31 August 2023. — UEFA (@UEFA) August 17, 2023

Переможців у цих та інших номінаціях оголосять 31 серпня під час жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, 16 серпня Манчестер Сіті" у серії пенальті обіграв іспанську "Севілью" та вперше в історії виборов Суперкубок УЄФА.

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