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УЄФА оголосив трійки претендентів на звання найкращого гравця та тренера сезону-2022/23

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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УЄФА оголосив трійки претендентів на звання найкращого гравця та тренера сезону-2022/23

Ерлінг Голанд і Хосеп Гвардіола / Фото: Associated Press

Переможців оголосять 31 серпня під час жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів.

Європейський футбольний союз (УЄФА) визначив номінантів на звання найкращого футболіста та тренера за підсумками сезону-2022/23. 

На нагороду "Гравець року" претендують переможці АПЛ та Ліги чемпіонів – нападник "Манчестер Сіті" Ерлінг Голанд та його одноклубник Кевін Де Брейне, які минулого сезону стали найкращим бомбардиром та асистентом обох турнірів відповідно.

Конкуренцію їм складе форвард "Інтера" Маямі Ліонель Мессі, який виграв із ПСЖ чемпіонат Франції та чемпіонат світу-2022 у складі збірної Аргентини.

У списку номінантів на звання "Тренер року" опинилися тріумфатор Ліги чемпіонів Хосеп Гвардіола ("Манчестер Сіті"), фіналіст ЛЧ Сімоне Індзагі ("Інтер" Мілан) та Лучано Спаллетті, під керівництвом якого "Наполі" переміг у Серії А.

Переможців у цих та інших номінаціях оголосять 31 серпня під час жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, 16 серпня Манчестер Сіті" у серії пенальті обіграв іспанську "Севілью" та вперше в історії виборов Суперкубок УЄФА.

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Дата публікації
Перегляди
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