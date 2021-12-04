УЄФА оштрафував вісім клубів за порушення фінансового феєр-плей

Команди були покарані за недотримання вимог про відсутність простроченої кредиторської заборгованості.

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) застосував фінансові санкції проти восьми клубів, які порушили правила фінансового феєр-плей.

Про це повідомляє офіційний сайт організації.

В списку покараних "Порту", "Спортінг", "Санта-Клара" (усі - Португалія), "Бетіс" (Іспанія), "Астана" (Казахстан), "Клуж" (Румунія), "ЦСКА" Софія (Болгарія) та "Монс Кальпе" (Гібралтар).

Усі звинувачені клуби не змогли дотримати вимоги про відсутність "простроченої кредиторської заборгованості".

Софійський "ЦСКА" оштрафований на 75 тисяч євро, "Монс Кальпе" – на 15 тисяч, "Порту" – на 300 тисяч, "Бетіс" – на 250 тисяч, "Санта-Клара" – на 75 тисяч та "Спортінг" – на 250 тисяч .

"Порту" цього сезону виступає в Лізі чемпіонів. Команда посідає другу позицію у групі В після п'яти турів, але ще не гарантувала собі участі у плей-офф. 7 грудня португальці зустрінуться з мадридським "Атлетіко".

"Спортінг" також займає другу позицію у своєму квартеті. Наприкінці листопада лісабонці здолали дортмундську "Борусію" та забезпечили собі путівку до 1/8 фіналу плей-офф.

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