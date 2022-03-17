УЄФА переніс матчі жіночої збірної України у відборі на ЧС-2023

Поєдинки відбудуться у кінці червня.
УЄФА відстрочив матчі жіночої збірної України проти Шотландії та Угорщини у відборі на чемпіонат світу-2023.
Про це повідомляє Всеукраїнська асоціація жіночого футболу.
Нова дата поєдинку команди Луїса Кортеса із Шотландією - 24 червня, матчі з Угорщиною - 28 червня. Спочатку ці зустрічі мали відбутися 8 та 12 квітня відповідно.
- Після чотирьох зіграних матчів збірна України набрала чотири очки та посідає четверте місце у відбірковій групі B.
Читайте також:
Не залишилися осторонь: збірна Уельсу зіграє товариський матч, щоб зібрати гроші для України
Європейські гранди призупинили співпрацю з найбільшим букмекером країни-агресорки
"You'll Never Walk Alone": клуби Бундесліги влаштували акцію на підтримку України (фото)