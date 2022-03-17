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УЄФА переніс матчі жіночої збірної України у відборі на ЧС-2023

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УЄФА переніс матчі жіночої збірної України у відборі на ЧС-2023

УАФ

Поєдинки відбудуться у кінці червня.

УЄФА відстрочив матчі жіночої збірної України проти Шотландії та Угорщини у відборі на чемпіонат світу-2023.

Про це повідомляє Всеукраїнська асоціація жіночого футболу.

Нова дата поєдинку команди Луїса Кортеса із Шотландією - 24 червня, матчі з Угорщиною - 28 червня. Спочатку ці зустрічі мали відбутися 8 та 12 квітня відповідно.

  • Після чотирьох зіграних матчів збірна України набрала чотири очки та посідає четверте місце у відбірковій групі B.

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