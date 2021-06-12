УЄФА підписав спонсорську угоду з "Газпромом" перед забороною гасла "Героям слава" на формі України

Посол України в ФРН Андрій Мельник вважає рішення організації "більш ніж підозрілим".

Посол України в Німеччині Андрій Мельник прокоментував рішення УЄФА задовольнити скаргу Російського футбольного союзу (РФС) і зобов'язати збірну України прибрати гасло "Героям слава" з ігрової форми на Євро-2020.

Дивітя також: "Продалися Росії": Мережа вибухнула гнівом через заборону "Героям слава" на формі збірної України

За його словами, не виключено, що існує зв'язок між цим вердиктом європейської організаії та її спонсорським контрактом з російською компанією "Газпром", який був підписаний за декілька днів до того.

"Той факт, що УЄФА задовольнив скаргу Росії стосовно футболки збірної України на Євро-2020 всього через декілька днів після підписання спонсорської угоди між Європейською футбольною асоціацією та російською державною компанією "Газпром", є більш ніж підозрілим.

Президент Володимир Путін знову використовує "Газпром" як інструмент гібридної війни, щоб розділити Європу", - наводить слова Мельника Bild.

Нагадаємо:

Українська збірна представила нову форму, де зображена карта країни, включно з Кримом, і написи "Слава Україні" і "Героям слава". Вона викликала великий резонанс у Мережі і обурення у країні-агресора: у російській Держдумі вимагали заборонити нову екіпіровку збірної України.

нову екіпіровку збірної України. УЄФА заявив , що комплект виконаний за всіма правилами, тому немає жодних підстав, щоб перешкодити підопічним Шевченка зіграти в ньому на Євро-2020.

, що комплект виконаний за всіма правилами, тому немає жодних підстав, щоб перешкодити підопічним Шевченка зіграти в ньому на Євро-2020. Утім, згодом УЄФА проаналізував нову форму збірної України після запиту з боку Російського футбольного союзу (РФС) і зобов'язав прибрати з неї напис "Героям слава".

Українська асоціація футболу (УАФ) вела переговори з УЄФА, щоб залишити патріотичне гасло. Виконком Української асоціації футболу затвердив гасла "Слава Україні!" і "Героям слава!" офіційними футбольними символами України.

гасла "Слава Україні!" і "Героям слава!" офіційними футбольними символами України. У підсумку, УЄФА зобов'язав збірну України прикрити напис "Героям слава!" на футболках під час Євро-2020. Президент УАФ Андрій Павелко повідомив, що гасло "Героям слава" буде розміщене на внутрішньому боці футболки всередині карти України та Тризубу.

Чи зможе національна збірна з футболу виступити на "Євро-2020" у новій формі

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання