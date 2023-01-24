УЄФА подовжить "бан" російських команд та відбере у країни-агресорки право прийняти Суперкубок-2023

Ізоляція російського футболу від європейської спільноти не припиниться, поки війна в Україні триває.

Європейський футбольний союз (УЄФА) залишить чинним безстрокове відсторонення Росії від міжнародних турнірів, а також позбавить країну-окупантку права проведення Суперкубка УЄФА 2023 року.

Про це повідомляє видання Sky News.

Напередодні засідання виконавчого комітету УЄФА в середу, 25 січня, очільники Російського футбольного союзу (РФС) мали намір обговорити з керівництвом континентальної організації можливість повернення клубів і збірних країни-агресорки до міжнародних змагань.

Проте, за інформацією джерела, дискваліфікацію російських команд не знімуть, поки РФ продовжує вести війну проти України.

Також Росію позбавлять права проведення Суперкубка УЄФА – матч між переможцями Ліги чемпіонів і Ліги Європи повинен був відбутися в серпні 2023 року в Казані.

Водночас повідомляється, що УЄФА планує обговорити загальний стан російського футболу, щоб підготуватися до того, коли команди зможуть повернутися до європейських змагань у разі завершення війни.

Відсторонення Росії від міжнародного футболу

Ще в перші дні повномасштабного вторгнення російських військ до України УЄФА та ФІФА відсторонили клуби та збірні РФ від участі в турнірах під своєю егідою. Зокрема, російські клуби вигнали з єврокубків, а збірну РФ виключили з плейоф відбору на Чемпіонат світу-2022.

Згодом УЄФА подовжив "бан" клубам і збірним РФ, заборонивши росіянам брати участь у змаганнях і в сезоні-2022/23. Водночас зазначимо, що Росію досі не виключили з УЄФА та ФІФА.

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