УЄФА подовжив усунення російських клубів від єврокубків на сезон-2026/27

УЄФА / © Associated Press

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Європейський футбольний союз офіційно (УЄФА) подовжив усунення російських клубів від участі в єврокубках на сезон-2026/27.

Про це свідчить офіційний документ про розподіл місць між країнами на наступний єврокубковий сезон.

У ньому зазначено, що росіяни не отримали жодної квоти в Лізі чемпіонів, Лізі Європи та Лізі конференцій.

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Зазначимо, що всі клуби з РФ були відсторонені на міжнародній арені після початку повномасштабного російського вторгнення до України. УЄФА подовжив заборону вже на п'ятий сезон поспіль.

Також відтоді усунені від міжнародних змагань не тільки клубі, а й збірні держави-терористки.

Раніше повідомлялося, що "Шахтар" отримав пряму путівку до основного раунду Ліги чемпіонів-2026/27.

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