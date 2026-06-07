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УЄФА подовжив усунення російських клубів від єврокубків на сезон-2026/27
Російські клуби не допустять до участі в новому єврокубковому сезоні.
Європейський футбольний союз офіційно (УЄФА) подовжив усунення російських клубів від участі в єврокубках на сезон-2026/27.
Про це свідчить офіційний документ про розподіл місць між країнами на наступний єврокубковий сезон.
У ньому зазначено, що росіяни не отримали жодної квоти в Лізі чемпіонів, Лізі Європи та Лізі конференцій.
Зазначимо, що всі клуби з РФ були відсторонені на міжнародній арені після початку повномасштабного російського вторгнення до України. УЄФА подовжив заборону вже на п'ятий сезон поспіль.
Також відтоді усунені від міжнародних змагань не тільки клубі, а й збірні держави-терористки.
Раніше повідомлялося, що "Шахтар" отримав пряму путівку до основного раунду Ліги чемпіонів-2026/27.