УЄФА покарав Литву за кричалку фанатів про Путіна: лідер збірної потужно підтримав уболівальників

Європейський футбольний союз (УЄФА) покарав Федерацію футболу Литви (LFF) за антипутінську кричалку фанатів під час вересневого матчу відбору на Євро-2024 проти збірної Сербії.

За інформацією LRT, литовську федерацію оштрафували на 10 тисяч євро через те, що на домашньому для балтійців поєдинку в Каунасі місцеві уболівальники скандували знаменитий хіт "Путін – х**ло!" про диктатора держави-терористки.

Федерацію футболу Литви вже заявила, що подасть апеляцію на рішення УЄФА про штраф.

Ба більше, на ганебне рішення УЄФА відреагував один з лідерів збірної Литви Юстас Ласіцкас. Він підтримав фанатів та закликав їх і надалі не відмовлятися від кричалки про Путіна, висловивши готовність оплачувати штрафи з власних преміальних.

"Продовжуйте скандувати, ми заплатимо з премій, якщо буде потрібно", – написав Ласіцкас у себе в Instagram.

instagram.com/justasla

Пізніше Юстас детальніше розтлумачив свою заяву в коментарі Sportas.lt.

"Я ні з ким не радився щодо цього. Це був швидше жарт, бо очевидно, що ситуація абсурдна. Я не можу говорити за всіх, але думаю, що було б не соромно віддати свої бонуси на добру справу", – заявив литовський футболіст.

Додамо, що збірна Литви вже втратила шанси відібратися до фінального турніру Євро-2024 з групи, де також грають Угорщина, Сербія, Чорногорія та Болгарія. Литовці мають 6 очок після 7 матчів і посідають четверте місце у квінтеті G.

Нагадаємо, що кричалку "Путін – х**ло!" вигадали вболівальники футбольного клубу "Металіст", а перше її виконання прозвучало у Харкові 30 березня 2014 року.

Відтоді її можна почути на спортивних аренах багатьох європейських країн. Наприклад, у червні цього року латвійські фанати заспівали хіт про Путіна на матчі відбору до Євро-2024 проти команди Туреччини, який відбувся у Ризі.

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