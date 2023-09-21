УЄФА покарав Україну за расистську поведінку фанатів на матчах відбору Євро-2024

Дисциплінарний комітет УЄФА покарав Українську асоціацію футболу (УАФ) за підсумками вересневих матчів "синьо-жовтих" у кваліфікації на Євро-2024 проти Англії та Італії.

Як повідомляє офіційний сайт УЄФА, через прояви расизму з боку українських уболівальників УАФ оштрафована на 20 тисяч євро.

Також УАФ зобов'язана заплатити штраф у розмірі 5 тисяч євро за використання фанатами піротехніки на трибунах та ще 8 тисяч євро за блокування проходів на стадіоні.

Крім того, наступний номінально домашній матч у відборі до Євро-2024 (проти Північної Македонії) збірній України наказано провести з частково закритими секторами на стадіоні (не менше 5 тисяч місць), а на наступний виїзний поєдинок "синьо-жовтих" (проти Мальти) УАФ заборонили продавати квитки українським уболівальникам.

Зазначимо, що збірна України здобула нічию проти Англії (1:1) у польському Вроцлаві, після чого програла Італії (1:2) в Мілані.

Наступний матч у кваліфікації на Євро-2024 українська збірна зіграє проти Північної Македонії 14 жовтня у чеській столиці Празі на стадіоні футбольного клубу "Спарта". Гостьовий матч команди Сергія Реброва з Мальтою заплановано на 17 жовтня.

Завершить груповий етап відбору на континентальну першість збірна України 20 листопада номінально домашнім матчем проти Італії. Місце проведення поєдинку Україна – Італія ще не визначено.

Збірна України у відборі на Євро-2024: турнірне становище

За підсумками шести турів збірна України з 7 очками посідає третє місце у групі C. Лідирує з 13 балами Англія, на другій позиції – Італія (7). На четвертій сходинці – Північна Македонія (7), остання – Мальта (0). Усі, крім італійців, провели по п'ять матчів, "Скуадра Адзурра" – чотири.

Таблиця групи С (після шести турів)

Таблиця групи С (після шести турів) / Фото: flashscore.ua

До фінальної частини чемпіонату Європи 2024 року вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи. Володарі ще трьох путівок на континентальну першість будуть визначені в плейоф, куди потраплять 12 команд залежно від їхніх виступів у Лізі націй-2022/23.

Жеребкування фінальної частини Євро-2024 відбудеться в грудні 2023 року, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматиме Німеччина. Збірна Німеччини, як господарка турніру, без відбору потрапила на континентальну першість.

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