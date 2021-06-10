УЄФА пояснив, чому заборонив "Героям слава" на формі збірної України для Євро-2020

В організації заявили, що гасло є політичним і має історичний та мілітаристський підтекст.

Європейський футбольний союз (УЄФА) прокоментував свою заборону гасла "Героям слава" на формі, в якій збірна України виступатиме на Євро-2020.

В організації відповіли на запит Tribuna.com, назвавши причини, чому "синьо-жовті" повинні прибрати з форми патріотичний напис.

"УЄФА уважно вивчив недавно доданий на новий комплект форми слоган "Героям слава", який був представлений на ознайомлення в УЄФА, а пізніше і затверджений в грудні 2020 року. Однак в той час не розглядався взаємозв’язок між двома фразами. Після подальшого аналізу було ухвалено рішення, що конкретне поєднання двох фраз вважається винятково політичним за своєю природою, має історичний і мілітаристський підтекст. Тому слоган повинен бути вилучений, щоб екіпірування могло використовуватися на матчах під егідою УЄФА", - повідомили в УЄФА.

Раніше повідомлялося, що Українська асоціація футболу (УАФ) не хоче прибирати гасло "Героям слава" з форми збірної України та веде переговори з УЄФА про те, щоб залишити його.

ТСН звернулася по роз'яснення до Української асоціації з футболу - там хоч і заяву УЄФА не спростовують, від коментарів утримуються - мовляв, зараз ведуть з УЄФА перемовини, щоби форма українських спортсменів залишилася без змін.

Як писав ТСН Проспорт, у Держдумі РФ емоційно відреагували на рішення УЄФА прибрати з форми України напис "Героям слава".

facebook.com/andriy.pavelko

facebook.com/andriy.pavelko

Associated Press

Associated Press

Associated Press

facebook.com/andriy.pavelko

facebook.com/andriy.pavelko

facebook.com/andriy.pavelko

Нагадаємо:

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Чому нову форму української збірної з футболу хочуть заборонити у РФ - "Секретні матеріали"

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