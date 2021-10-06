УЄФА презентувала логотип Євро-2024: на карті окупований Крим - український

Континентальна першість відбудеться в Німеччині.

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) презентував логотип до Чемпіонату Європи-2024, який відбудеться в Німеччині.

Про це йдеться на офіційному сайті організації.

Так, нове лого включає в себе кольори національних прапорів 55 країн-асоціацій УЄФА, які відображають форму даху стадіону Олімпіаштадіон в Берліні. Кубок "Анрі Делоне" розташований в центрі лого, а 24 кольорових фрагмента навколо нього символізують 24 команди-учасниці Євро.

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55 flags united by 6 shared colours



+ Berlin's iconic Olympiastadion ️



= the UEFA #EURO2024 logo!



. . pic.twitter.com/zHTiwUQyew — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) October 5, 2021

"Прекрасно, що логотип Євро-2024 з'явився на світ на легендарному "Олімпіаштадіон". Тепер у турніру є індивідуальний бренд, що відображає наші спільні амбіції разом з Футбольним союзом Німеччини та містами, які приймають - провести Євро для всіх! Протягом місяця ми будемо об'єднані футболом в серці Європи", - сказав президент УЄФА Олександр Чеферін.

UEFA EURO 2024 logo unveiled with a spectacular light show at the Olympiastadion in Berlin! #EURO2024 pic.twitter.com/9vo7RS5cfu — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) October 5, 2021

Цікаво, що під час презентації була показан й карта Європи, де окупований Крим є частиною України.

Офіційний сайт УЄФА

Чемпіонат Європи-2024 пройде від 14 червня до 14 липня. Матчі континентальної першості відбудуться в десяти німецьких містах: Берлін, Мюнхен, Дортмунд, Гельзенкірхен, Штутгарт, Гамбург, Дюссельдорф, Кельн, Лейпциг і Франкфурт. Повний розклад ігор буде затверджено на початку 2022 року;

Чинним переможцем турніру є збірна Італії, яка в фіналі Євро-2020 перемогла Англію (1:1, по пен. - 3:2).

Додамо, що Німеччина проводила Чемпіонат світу 1974 та 2006 і Чемпіонат Європи-1988.

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