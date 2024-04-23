УЄФА схвалив розширення заявок збірних на Євро-2024: скільки гравців увійдуть до складу

Кількість футболістів у заявці на турнір зросте з 23 до 26.

Європейський футбольний союз (УЄФА) збільшить заявки збірних на Євро-2024 з 23 до 26 гравців.

Як повідомляє повідомляє Sky Sports, за це вже проголосували делегати УЄФА. Тепер відповідне рішення повинен затвердити Виконавчий комітет організації.

Пропозицію щодо збільшення кількості футболістів на ЧЄ-2024 висунули тренери національних команд. Вони закликали не повертатися до традиційного формату з 23 гравцями, а дозволити включати до заявки 26 футболістів, як це було на Євро-2020, яке відбулося 2021 року через пандемію коронавірусу.

Своєю чергою, Міжнародна федерація футболу (ФІФА) у зв'язку з наслідками пандемії COVID-19 також розширила до 26 гравців заявки національних команд на чемпіонаті світу-2022.

Фінальний турнір Євро-2024 відбуватимуться в Німеччині від 14 червня до 14 липня.

Збірна України на чемпіонаті Європи-2024 зіграє у групі E, де її суперниками будуть Румунія, Словаччина та Бельгія.

До 1/8 фіналу континентального турніру вийдуть по дві найкращі команди з кожної з шести груп, а також чотири найкращі володарі третіх місць.

Українська збірна вчетверте поспіль виступить на чемпіонаті Європи з футболу. Найбільш успішним для "синьо-жовтих" було попереднє Євро-2020, де наша команда під керівництвом Андрія Шевченка дійшла до чвертьфіналу.

Раніше повідомлялося, що два українських арбітри працюватимуть на матчах Євро-2024.

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