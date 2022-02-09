УЄФА відкрив справу проти України за "Путін - х*йло!" під час матчу з росіянами в півфіналі Євро-2022

УЄФА відкрив справу проти України за "Путін - х*йло!" під час матчу з росіянами в півфіналі Євро-2022

Інспектор з етики та дисципліни розпочав розслідування.

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) відкрив справу проти України щодо поведінки їхніх уболівальників під час матчу 1/2 фіналу Чемпіонату Європи проти Росії.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Так, приводом для початку розслідкування, яке вже розпочав інспектор з етики та дисципліни, стали співи фанатів "синьо-жовтих" знаменитого хіта "Путін - х*йло!", присвячений президенту РФ Володимиру Путіну. А також вигукували "Хто не скаче той москаль".

Зазначимо, що дикторові навіть довелося благати фанатів не виконувати пісні з нецензурною лексикою, оскільки матч можуть зупинити.

Як наслідок, в Росії таку поведінку українських вболівальників вважають "дискримінаційною" та вимагали від УЄФА провести розслідування та покарати українську національну асоціацію, яка є відповідальною за дії уболівальників.

УЄФА докладніше розгляне всі інциденти, після чого буде ухвалено рішення про можливе покарання "синьо-жовтих".

У півфіналі Євро-2022 українська збірна з футзалу зазнала поразки від команди Росії з рахунком 2:3 ;

; У поєдинку за "бронзу" "синьо-жовті" поступилися іспанцям (1:4).

Додамо, що перемодцем ЧЄ-2022 з футзалу стала збірна Португалії, яка в фіналі перемогла Росію з рахунком 4:2.

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