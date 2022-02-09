УЄФА відкрив справу проти України за "Путін - х*йло!" під час матчу з росіянами в півфіналі Євро-2022

Інспектор з етики та дисципліни розпочав розслідування.
Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) відкрив справу проти України щодо поведінки їхніх уболівальників під час матчу 1/2 фіналу Чемпіонату Європи проти Росії.
Про це повідомляє пресслужба організації.
Так, приводом для початку розслідкування, яке вже розпочав інспектор з етики та дисципліни, стали співи фанатів "синьо-жовтих" знаменитого хіта "Путін - х*йло!", присвячений президенту РФ Володимиру Путіну. А також вигукували "Хто не скаче той москаль".
Зазначимо, що дикторові навіть довелося благати фанатів не виконувати пісні з нецензурною лексикою, оскільки матч можуть зупинити.
Як наслідок, в Росії таку поведінку українських вболівальників вважають "дискримінаційною" та вимагали від УЄФА провести розслідування та покарати українську національну асоціацію, яка є відповідальною за дії уболівальників.
УЄФА докладніше розгляне всі інциденти, після чого буде ухвалено рішення про можливе покарання "синьо-жовтих".
- У півфіналі Євро-2022 українська збірна з футзалу зазнала поразки від команди Росії з рахунком 2:3;
- У поєдинку за "бронзу" "синьо-жовті" поступилися іспанцям (1:4).
Додамо, що перемодцем ЧЄ-2022 з футзалу стала збірна Португалії, яка в фіналі перемогла Росію з рахунком 4:2.
Читайте також:
"Ви – наші герої": Зеленський подякував збірній України з футзалу за гру проти Росії
На ОІ-2022 перенесли церемонію нагородження з фігурного катання через проблеми з допінгом у російського фігуриста - ЗМІ
Не зрозуміла англійської: російська фігуристка вилаялася в прямому ефірі на Олімпіаді-2022 (відео)