УЄФА відповів на запит "Атлетіко" щодо скандального пенальті в матчі Ліги чемпіонів проти "Реала"

В організації підтвердили, що рефері правомірно не зарахував гол Хуліана Альвареса у серії пенальті.

Європейський футбольний союз (УЄФА) відповів на запит "Атлетіко" щодо скасування голу Хуліана Альвареса в серії пенальті матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти "Реала".

На тлі скандалу "матрацники" звернулися до УЄФА з вимогою пояснити рішення арбітра та отримали відповідь, що головний суддя поєдинку Шимон Марчиняк правомірно скасував взяття воріт.

"Атлетіко» звернувся до УЄФА щодо інциденту, який спричинив скасування пенальті, виконаного Хуліаном Альваресом наприкінці вчорашнього матчу Ліги чемпіонів проти "Реала".

Хоча контакт був мінімальним, гравець торкнувся м'яча опорною ногою, як видно на відео. Згідно з чинним правилом 14.1, VAR повинен був повідомити судді, що гол варто скасувати.

"УЄФА розпочне переговори з ФІФА та IFAB, щоб визначити, чи слід переглянути правило у випадках, коли подвійний дотик явно ненавмисний", – йдеться в офіційній заяві.

Нагадаємо, гол Альвареса у серії пенальті було скасовано через подвійний дотик до м'яча. Коли Хуліан розбігався, його ліва нога поїхала і зачепила м'яч до того, як він пробив правою. Згідно з правилами, у такому разі гол не зараховується, а пенальті не перебивається.

У підсумку "Реал" здолав "Атлетіко" 4:2 у серії пенальті (після рахунку 2:2 за сумою двох матчів) та вийшов до чвертьфіналу Ліги чемпіонів, де "вершковим" протистоятиме лондонський "Арсенал" українця Олександра Зінченка.

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