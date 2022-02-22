УЄФА відреагував на можливість перенесення фіналу Ліги чемпіонів із Росії через загрозу вторгення до України

Вирішальний матч турніру має відбутися в Санкт-Петербурзі на "Газпром Арені" 28 травня.

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) відреагував на можливість перенесення фіналу Ліги чемпіонів із Росії.

Причиною, яка може зумовити УЄФА ухвалити це рішення, є останні події, пов'язані із загрозою повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У понеділок, 21 лютого, президент країни-агресорки Володимир Путін оголосив про визнання "незалежності" так званих "ДНР" та "ЛНР", а потім у присутності бойовиків Дениса Пушиліна та Леоніда Пасічника підписав відповідний указ, а також договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між РФ та "ЛДНР".

Утім, в УЄФА варіант пересення вирішального поєдинку найпрестижнішого клубного турніру Європи не розглядається.

"УЄФА постійно та дуже ретельно стежить за ситуацією, яка склалася. Але поки що нема жодних планів, щоб змінити місце проведення матчу", - цитує заяву УЄФА журналіст Ден Кілпатрік.

Фінал Ліги чемпіонів 2021/2022 запланований на 28 травня у Санкт-Петербурзі на "Газпром Арені".

Перші матчі 1/8 фіналу відбудуться 15, 16, 22 та 23 лютого, ігри у відповідь - 8, 9, 15 та 16 березня.

Жеребкування 1/4, 1/2 та фіналу Ліги чемпіонів заплановане на 18 березня у швейцарському Ньйоні.

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