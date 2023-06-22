УЄФА відреагував на скандал із прапором України під час фіналу Ліги чемпіонів у Стамбулі

В організації запевнили, що не забороняють використання української символіки на міжнародних матчах.

Європейський футбольний союз (УЄФА) прокоментував скандальний інцидент на фіналі Ліги чемпіонів-2022/23 між "Манчестер Сіті" та "Інтером", коли працівник стадіону в Стамбулі намагався відібрати у фаната прапор України.

Українська асоціація футболу (УАФ) отримала від УЄФА лист із поясненнями щодо ганебного випадку. В керівній футбольній організації Європи заявили, що це була неправомірна, необґрунтована ініціатива одного зі стюардів місцевої арени.

"УАФ з'ясовувала з УЄФА обставини інциденту і за підсумками вивчення ситуації отримала листа із Ньйона з підписом заступника генерального секретаря Джорджіо Маркетті, в якому, зокрема, йдеться: "УЄФА залишається відданим підтримці українського футболу в ці темні часи, і ми всі щиро сподіваємося, що мир та спорт невдовзі знову стануть вашою щоденною нормою.

Щодо прикрого випадку в Стамбулі, то, будь ласка, будьте впевнені: це була неправомірна, необґрунтована ініціатива одного зі стюардів місцевого стадіону, що була миттєво припинена після того, як про неї стало відомо його вищим керівникам. Звичайно, ми шкодуємо щодо тих болісних відчуттів, що спричинив вам цей епізод, і зробимо все можливе, аби запобігти подібним випадкам у майбутньому", – наводять пояснення УЄФА в офіційних соцмережах УАФ.

Нагадаємо, 10 червня на фіналі Ліги чемпіонів у турецькому Стамбулі працівник служби охорони стадіону без жодних пояснень неодноразово здійснював спроби позбавити глядача у формі "Манчестер Сіті" українського прапора. А ось претензій до прапорів інших країн, які було вивішено на трибунах, у стюарда не виникло.

У фіналі найпрестижнішого клубного єврокубка "Манчестер Сіті" здобув мінімальну перемогу над "Інтером" (1:0) і вперше в історії виграв Лігу чемпіонів.

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